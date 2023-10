Saarland: Wasserpolizei birgt Leiche des vermissten Mathis (5)

Der seit einer Woche in Saarbrücken als vermisst geltende Junge ist am heutigen Montagmorgen tot aus der Saar geborgen worden, wie saarländische Polizei bestätigt.

Eine Passantin hatte gegen 8:20 Uhr in der Saar auf Höhe der Hochschule für Technik und Wirtschaft einen leblosen Körper entdeckt und die Polizei informiert. Die Wasserschutzpolizei rückte zur Bergung aus und im Nachgang wurde bestätigt, dass es sich um den fünfjährigen Mathis handelt, der am Montagabend letzter Woche von einem an der Saar in der Nähe des Staatstheaters gelegenen Spielplatz spurlos verschwand.