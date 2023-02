Ab August : Saarland will Kita-Gebühren schrittweise abschaffen

SAARBRÜCKEN – Die SPD-Landesregierung will ein zentrales Wahlkampfversprechen umsetzen: In den nächsten vier Jahren sollen die Kita-Gebühren auf Null sinken.

Ab 2027 sollen Eltern im Saarland nach dem Willen der Landesregierung keine Kita-Gebühren mehr zahlen. Das Kabinett beschloss am Dienstag den Entwurf des Beitragsfreie-Kita-Gesetzes, das ab dem neuen Kita-Jahr den Abbau der Elternbeiträge in vier Schritten regeln soll. «Ich gehe davon aus, dass wir dieses Gesetz sehr zügig beraten und beschließen können, so dass es rechtzeitig vor dem 1. August greifen kann», sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) in Saarbrücken.