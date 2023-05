Spiele in Paris: Saarland will Olympiasportler anlocken

Das Saarland will sich nach Angaben von Sportminister Reinhold Jost (SPD) als «nachhaltig dauerhafter Sportstandort» entwickeln und die Olympischen Spiele 2024 in Paris nutzen, um über die Landesgrenzen hinaus auf sich aufmerksam zu machen. Das sagte Jost am Dienstag in Saarbrücken. Seinen Angaben zufolge sei es bereits gelungen, Mannschaften und Einzelsportler neugierig zu machen, speziell mit Blick auf die Erreichbarkeit von Paris vom Saarland aus.