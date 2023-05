Bewusstsein schaffen: Saarland will Vorreiter als faires Bundesland sein

Das Saarland will ein «faires Bundesland» werden und dabei bundesweit Vorreiter sein. Das saarländische Kabinett beschloss am Dienstag: Im Herbst will die Regierung ihre Bewerbung einreichen und das erste «Fairtrade Bundesland» Deutschlands werden. Damit soll der faire Handel im Saarland strukturell verankert werden. «Wir möchten ein Bewusstsein dafür schaffen, dass nachhaltiges und faires Handeln ganz wichtig sind nicht nur für unser Land, für die Gesellschaft, sondern auch für wirtschaftliche Beziehungen», sagte Bildungsstaatssekretär Jan Benedyczuk (SPD) in Saarbrücken.