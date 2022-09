Bis Frühjahr 2023 : Saarlandmuseum und Mudam starten gemeinsames Kunstprojekt

In etwas mehr als zwei Wochen sollen in der Modernen Galerie in Saarbrücken dann etwa 25 Kunstwerke aus der Sammlung zeitgenössischer Kunst des Mudam zu sehen sein: Unter anderem von David Altmejd, Günther Förg, Kara Walker, Martha Atienza, Su-Mei Tse und Tania Bruguera. Dazu gehörten raumbezogene Installationen, Videoarbeiten, Gemälde und Fotografien. Die Ausstellungen sind bis Frühjahr 2023 geplant.