Kampf um Standort : Saarlouiser Ford-Betriebsrat will Kanzler Scholz um Hilfe bitten

SAARLOUIS – Der saarländische Ford-Standort befindet sich mit einem spanischen Werk im Konkurrenzkampf um die Produktion eines E-Autos. Der Betriebsrat setzt auf Hilfe aus der Politik.

Der Ford-Betriebsrat in Saarlouis fordert im Kampf um den Erhalt von Arbeitsplätzen Unterstützung von Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. «Wir begrüßen, dass die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger unserem Aufruf gefolgt ist und zu Ford in die USA fliegt. Aber es fehlen noch zwei Personen im Flugzeug», sagte Betriebsratschef Markus Thal am Dienstag im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.