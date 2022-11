WM 2022 in Katar: Sämtliche Spieler müssen vor dem Turnier zum Herz-Check

Zwölf Jahre liegt es bereits zurück, dass der Entschluss gefasst wurde, im Katar eine WM stattfinden zu lassen. In dieser Zeit war es immer wieder unklar, ob die Fifa Fußball-WM tatsächlich in dem Land auf der Arabischen Halbinsel stattfinden kann. Neben dem Klima, was dazu beitrug, die Meisterschaft in den Winter zu verlegen, empfing vor allem die infrastrukturelle Planung viel Gegenwind. So mussten neben den neuen WM-tauglichen Stadien etwa 100 neue Hotels, ein internationaler Flughafen, U-Bahn-Systeme usw. errichtet werden. Dies zumeist unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen. Mit etwa 220 Milliarden Dollar Gesamtkosten (Stand April 2022) ist die WM in Katar mit Abstand (Russland mit 11,6 Milliarden Dollar auf Platz zwei) die teuerste und umstrittenste WM aller Zeiten. Ärgerlich dürfte für die Veranstalter sein, dass viele Fan-Artikel, wie Panini-Sticker oder Trikots in diesem Jahr scheinbar deutlich weniger Gewinn einbringen werden.