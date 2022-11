Nach Tiktok-Aufruf: Sängerin Lizzo schenkt Fan ihre Luxus-Robe

Los Angeles Times via Getty Images

«Vielleicht sind jetzt ein paar Tränen auf deinem Kleid ... Danke zu sagen ist nicht genug. Aber DANKE! Ich bin sprachlos. Lizzo, du bist die Beste », sagt Aurielle Marie gerührt und völlig aufgedreht in einem Video, das sie am Mittwoch auf Tiktok veröffentlicht hat. Die US-Amerikanerin hatte gerade ein Kleid der Sängerin geliefert bekommen.

Die Dichterin aus Atlanta hatte vor einigen Wochen in einem Video erzählt, dass sie für einen Lyrik-Preis nominiert sei. «Aber ich habe absolut nichts anzuziehen, das auf dem roten Teppich angemessen wäre.» Also versuchte sie es mit einem Aufruf auf Tiktok, denn: «Man weiß nie, was alles möglich ist!»