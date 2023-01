Kreuzbandriss: Sängerin Sarah Connor nimmt falsche Piste und verletzt sich

Die Pistengaudi in Österreich ist für Sarah Connor erst einmal auf Eis gelegt.

Dies verrät aber nicht sie selbst, sondern ihre Tochter Summer Terenzi: «Warum erzählst du uns nicht einmal, was das da ist an deinem Bein?», fragt die 16-Jährige und richtet die Handykamera dann auch gleich darauf. Zu sehen ist Sarahs von einer schwarzen Schiene gestütztes, hochgelegtes Bein. «Soll ich jetzt hier meine Diagnose sagen?», fragt darauf Mama Connor ihre Tochter. «Ja, was ist passiert? Erzähl’s ihnen!». Connor gibt schließlich klein bei: «Mein Kreuzband ist gerissen, mein Meniskus und mein Innenband sind angerissen.»