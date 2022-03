Gewaltsamer Tod : Säugling getötet und in Plastiktüte entsorgt

SAARBRÜCKEN - Nach dem Fund einer Babyleiche im saarländischen Kleinblittersdorf geht die Polizei von einem Verbrechen aus.

Nach dem Fund einer Babyleiche im saarländischen Kleinblittersdorf geht die Polizei von einem Verbrechen aus. Die Obduktion der Leiche habe ergeben, dass der Säugling umgebracht wurde, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch in Saarbrücken. Demnach habe der kleine Junge nach seiner Geburt noch wenig Stunde gelebt. An der Leiche des Neugeborenen seien schwere Verletzungen am Hals entdeckt worden.

Ein Passant hatte den toten Jungen am Dienstagvormittag in einem Gebüsch neben einem Parkplatz entdeckt. Er lag laut Polizei auf einer Plastiktüte; sein Kopf war mit einem Geschirrtuch, sein Körper mit einer anderen Plastiktüte bedeckt. Die Leiche war am Dienstagabend obduziert worden. Die Polizei sucht jetzt nach den Eltern.

An Halsverletzung gestorben

Das Obduktionsergebnis zeigt, dass der Säugling lebend zur Welt kam und vermutlich kurz nach der Geburt durch äußere Gewalteinwirkung gegen den Hals verstarb.

Der Leichnam des Kindes wurde frühestens am Samstagmorgen an der Elsässer Straße in Kleinblittersdorf auf einem Brachgelände neben einem Drogeriemarkt in Fahrtrichtung Auersmacher abgelegt. Dort fand ihn ein 34-jähriger Mann aus Saarbrücken am Dienstagmorgen.

Die Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Fundortes gemacht haben (Fahrzeuge, Personen etcetera) oder die eventuell sogar Angaben im Hinblick auf die Identität der Eltern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer +49(0)681/962 2933 in Verbindung zu setzen.