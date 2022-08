Deutschland : Säureattacke auf Manager – Zwölf Jahre Haft für Angreifer

Nach der Säureattacke auf den deutschen Energiemanager Bernhard Günther in Haan bei Düsseldorf muss ein 42-jähriger Belgier für zwölf Jahre in Haft. Das Landgericht Wuppertal verurteilte ihn am Donnerstag wegen absichtlicher schwerer und gefährlicher Körperverletzung.