Australien: «Sag, dass du ein Sklave von Allah bist» – Flugzeug muss umkehren

Wenige Stunden nach dem Start in Sydney hat ein Flugzeug der Malaysia Airlines am Montag aus Sicherheitsgründen nach Australien umkehren müssen. Ein Passagier hatte während des Flugs nach Kuala Lumpur Besatzungsmitglieder angeschrien und Drohungen ausgesprochen, wie die australische Nachrichtenagentur AAP am Montag berichtete. Einige der Passagiere hatten demnach in den sozialen Medien über den Vorfall an Bord berichtet, schreibt news Australia.