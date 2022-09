Wahrsagerische Fähigkeiten : Sahen die Simpsons auch den Todestag der Queen voraus?

Auf TikTok kursieren zahlreiche Videos und Memes, die beweisen sollen, dass in einer Folge der Tod der Queen vorhergesagt wurde. So soll in einer Szene eine Zeichentrick-Version der Königin Elizabeth II. zu sehen sein, die in einem Sarg unter einer Tafel mit der Aufschrift «Elizabeth II: 1926-2022» liegt. Außerdem zeigt der Clip einen Aufkleber, der in den Hintergrund von tatsächlichem Filmmaterial aus «Die Simpsons» eingeblendet ist und den Todestag der Queen «8. September 2022», anzeigt.