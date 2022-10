Qualifying GP der USA: Sainz holt sich die Pole-Position beim GP der USA – Bottas stark 

Schon vor dem Start war klar, dass Ferrari-Pilot Charles Leclerc (zehn Plätze) und Red-Bull-Pilot Perez (fünf Plätze) in der Startaufstellung des Rennens nach hinten rücken. Deshalb war schon vorher klar, dass sich der Kampf um die Pole-Position zwischen Weltmeister Verstappen und Ferrari-Sainz abspielen wird. In Texas ist die Pole-Position besonders wichtig – in allen zehn Rennen startete der Sieger auch von Platz 1. Am Ende fuhr Carlos Sainz die schnellste Zeit. Der Spanier hat statistisch gesehen also den Sieg schon fast sicher – allerdings muss ein Rennen auch erstmals gefahren werden. Dieses beginnt am Sonntag um 21 Uhr.