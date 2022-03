Extremismus : Salafist als Flughafen-Sicherheitsmann

Ein Mann aus dem islamistischen Spektrum ist an der Baustelle des künftigen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg (BER) aufgegriffen worden.

Der in Berlin lebende Mann war bereits am 2. August bei einer Kontrolle der Sicherheitsbehörden und des Zolls in Schönefeld entdeckt worden. Bestätigt wurde ein Bericht des Magazins «Stern». Ob die Sicherheit am künftigen Flughafen gefährdet ist, ist offen. Nach einem Bericht des Berliner «Tagesspiegels» vom Mittwoch soll der Mann zum harten Kern der Salafistenszene zählen.