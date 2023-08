Sam Asghari: Frau beschuldigt Britneys Ex schwer

Nun scheint es aber eine Wende in dem Rosenkrieg zu geben: Eine Frau namens Ashley Franke hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet und schwere Anschuldigungen gegen Asghari erhoben, wie mehrere US-Medien berichten. Demnach teilte sie in ihrer Story ihre Erfahrungen, die sie vor einigen Jahren mit dem Personal-Trainer gemacht haben will. Sie habe im «Royal Personal Training» in Beverly Hills trainiert, wo Asghari ein paar Mal Annäherungsversuche unternommen habe.