Wahlschlappe von Déi Gréng: Eine schockierte Partei versucht nach vorne zu blicken

«Für uns sind diese Wahlen eine Katastrophe», gibt Sam Tanson freimütig zu. Zwar habe die Partei damit gerechnet Sitze zu verlieren, das Ausmaß jedoch überrasche sie. Von neun auf vier Sitze hat sich die Anzahl der grünen Parlamentarier mehr als halbiert. Sam Tanson ist ob des schwachen Ergebnisses «sehr enttäuscht», vor allem angesichts der Fortschritte, die in Chamber und Regierung erreicht worden seien.

Die scheidende Justizministerin macht aber klar, dass ihre Partei «immer noch existiert und an der Basis stark» sei. Seit den Wahlen seien einige Dutzend neue Mitgliedsanträge eingegangen. «Sympathiebekundungen» wie die Juristin feststellt – die Lage der Partei ändere sich dadurch allerdings nicht. Für die Zukunft seien die Neueintritte jedoch hilfreich, vor allem wenn es darum geht, Vorschläge als Partei oder auf Fraktionsebene zu machen.

Finanzierungsprobleme

Tanson führt mehrere Gründe für die Wahlschlappe an. Zum einen sei ihre Partei bisweilen verunglimpft worden und es seien Falschinformationen verbreitet worden. Allerdings habe sich die Partei auch selbst ins Bein geschossen, etwa mit der «Gaardenhaïschen»-Affäre rund um Roberto Traversini und Carole Dieschbourg.

Nun heißt es Wunden lecken und mit Schwung zurück zur alten Stärke. Ein Hindernis stelle hierbei die Finanzierung dar. «Wir werden nicht alle Mitarbeiter behalten können, das ist das Schwierigste», kündigt Sam Tanson bedauernd an. In Bezug auf ihre Person will sie sich nicht zu viel vornehmen und erst einmal für einen sauberen Übergang im Ministerium sorgen, um danach als normale Abgeordnete weiterzuarbeiten: «Ich nehme einen Schritt nach dem anderen.»