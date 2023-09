Sam Tanson: «Klimapolitik ist die größte Herausforderung meiner Generation»

Wie passt man sich an?

Am Beispiel der Landwirtschaft: über die Produkte, die in dem einem Land besser angebaut werden können als einem anderen. Im Weinbau gibt es bereits Veränderung bei dem, was angebaut wird. Man sieht auch, wie wichtig es ist, die Städte zu begrünen. In Luxemburg wird das noch nicht genug getan. Eine Grünfläche in einem Wohnzentrum kann die Umgebungstemperatur um zehn Grad senken. Dass die Stadtzentren angenehm zu bewohnen bleiben, ist wichtig, und dafür brauchen wir Bäume.