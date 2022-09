ISS-Kommandantin : Samantha Cristoforetti übernimmt als erste Europäerin ISS-Kommando

Die Italienische Astronautin ist am Mittwoch die Nachfolge des russischen Raumfahrers Oleg Artemyev angetreten. Damit ist sie nun offiziell die erste Frau aus Europa, die das Kommando über die ISS trägt.

Die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti hat als erste Frau aus Europa die Rolle der Kommandantin der Internationalen Raumstation ISS übernommen. Mit der Übergabe eines symbolischen Schlüssels trat Cristoforetti am Mittwoch die Nachfolge des russischen Raumfahrers Oleg Artemyev an. Die Italienerin tritt in die Fußstapfen von vier vorherigen europäischen Kommandanten, darunter der deutsche Astronaut Alexander Gerst. Als Kommandantin muss Cristoforetti unter anderem dafür sorgen, dass die Crew zusammenhält und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Erde gut klappt.