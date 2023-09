San Francisco 49ers: Purdys Football-Märchen geht weiter

Quarterback-Überraschung Brock Purdy hat zum Saisonauftakt ein starkes NFL-Comeback für die San Francisco 49ers gegeben. Bei den Pittsburgh Steelers holte das Team am Sonntag ein überzeugendes 30:7 und damit den achten Sieg im neunten Spiel mit Purdy als Spielmacher. Die einzige Niederlage stammt aus dem letzten Spiel der vergangenen Saison, als sich die 49ers im Finale der National Football Conference geschlagen geben mussten. Diese Partie fand jedoch weite Teile ohne den Spielmacher statt, weil Purdy sich gleich zu Beginn schwer am Ellenbogen verletzte und nach der Partie operiert werden musste.

Der in der Eliteliga fast schon inflationär verwendete Begriff der «Cinderella Story» (im Prinzip der kometenhafte Aufstieg eines No-Names) könnte also schon bald wieder zur Anwendung kommen. Noch vor einem Jahr war der inzwischen 23-Jährige Purdy nur die Nummer drei in der Quarterback-Hierarchie bei den 49ers gewesen und ein Einsatz demnach recht unwahrscheinlich. In einigen Fällen ist es sogar so, dass Teams eher nachrüsten, als die Nummer Drei spielen zu lassen.