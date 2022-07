Kalifornien : San Francisco ruft Notstand wegen Affenpocken aus

Wegen zunehmender Fälle von Affenpocken hat San Francisco einen Notstand ausgerufen. Der Schritt von Bürgermeisterin London Breed erlaube es, mehr Personal und Ressourcen bereitzustellen sowie bürokratische Hürden im Kampf gegen die Krankheit abzubauen, verlautete am Donnerstag aus Verwaltungskreisen der Stadt im US-Staat Kalifornien. Demnach tritt der Notstand am kommenden Montag in Kraft.

Von bisher rund 800 Fällen in Kalifornien seien 261 in San Francisco nachgewiesen worden, teilte die Gesundheitsbehörde der Stadt mit. Bis zur Wochenmitte wurden in den USA 4600 Infektionen verzeichnet. «San Francisco ist ein Epizentrum des Landes», sagte die Medizinerin Susan Philip, eine ranghohe Funktionärin der Behörde. 30 Prozent aller Fälle in Kalifornien entfielen auf San Francisco.