«Ich bin ausgebrannt» : Sandra Bullock spricht über baldiges Karriere-Aus

Die beliebte Schauspielerin Sandra Bullock hat in einem Interview mit «Hollywood Reporter» ihr Karriereende angekündigt und möchte Hollywood den Rücken zukehren.

Sandra Bullock bei der Weltpremiere von «The Lost City» im Paramount Theatre während des South by Southwest Film Festivals in Austin, Texas. Barry Wetcher/ZDF/dpa

Sandra Bullock gehört zu den ganz Großen in Hollywood. Seit Jahren ist die Schauspielerin mit deutschen Wurzeln ein begehrter Zuschauermagnet und begeisterte ihre Fans mit Filmen wie «Blindside» oder «Ocean's 8». Doch nun überrascht Bullock in einem Interview mit der «Hollywood Reporter» mit dem Wunsch ihre Karriere baldmöglich zu beenden.

«Ich will mich nicht mehr nach den Terminkalendern von anderen richten müssen, sondern nur noch nach meinem eigenen», erklärt Sandra Bullock (57) im Interview mit «Hollywood Reporter». Weiter sagt die Schauspielerin: «Ich bin so müde und nicht mehr in der Lage, gesunde und kluge Entscheidungen zu treffen. Und darüber bin ich mir bewusst!» Die Mutter zweier Kinder - Sohn Louis (12) und Tochter Laila (10) sind adoptiert - will einfach mehr Zeit mit ihren Liebsten verbringen und sich nicht ständig zwischen Familie und Karriere entscheiden müssen.

Wird «Bullet Train» ihre letzte große Film-Premiere?

Ihr Privatleben blieb die letzten Jahre einfach immer mehr auf der Strecke. Doch damit soll nun Schluss sein. «Ich habe das Glück gehabt, durchgehend arbeiten zu können. Doch dann habe ich realisiert, dass das für mich der einzige Fokus wurde. Es war so, als würde ich immer wieder den Kühlschrank aufmachen und in diesem nach etwas suchen, was da noch nie drin war», sagt Bullock in dem Interview.

Im Sommer kommt «Bullet Train» in die Kinos - hier spielt die Oscar-Gewinnerin an der Seite von Brad Pitt (58). Ob das möglichweise schon ihre letzte große Premiere sein wird? «Ich weiß es nicht», so die Amerikanerin mit deutschen Wurzeln abschließend und lässt damit noch viele Fragen offen.