Luxemburg : Sandwolke aus der Sahara färbt am Mittwoch den Himmel

LUXEMBURG – Schon den ganzen Dienstag taucht eine Sandwolke aus der Sahara Spanien und große Teile Frankreichs in bronzefarbenes Licht. Am Mittwoch erreicht die Wolke auch Luxemburg.

AFP

Orangefarbene Autos, staubige U-Bahn-Gänge und ein bronzefarbener Horizont: Eine feine Sandwolke aus der Sahara ist in der Nacht von Montag auf Dienstag über einen Großteil Spaniens und Frankreich hinweggezogen – und hat auch bereits Teile der Großregion und Luxemburgs erreicht. Der Staub überquerte die Pyrenäen und zog am Dienstag vor allem über Westfrankreich, wo das Naturschauspiel laut Météo France in Bordeaux oder La Rochelle besonders deutlich zu sehen war, bevor es sich weiter nach Norden bewegte. In Spanien waren am Dienstag viele Menschen damit beschäftigt, ihr Auto, die Terrasse oder die Pflanzen auf ihrem Balkon abzuspritzen und von dem feinen Wüstensand zu befreien.

Nach Angaben des französischen Wetterdienstes sollte sich die Sandwolke noch bis Donnerstag halten, da sie «von einem Hochdruckgebiet über Griechenland blockiert wird». Am Mittwoch in der zweiten Tageshälfte sollte sie auch im Großherzogtum ankommen, wie MeteoLux gegenüber L'essentiel erklärt. «Dann wird die Konzentrationen in der Luft am höchsten sein», erklärte der Meteorologe Luca Mathias – auch wenn die bronzene Färbung des Himmels teils schon am Dienstag zu beobachten war. Die Luftqualität dürfte lediglich in geringerem Maße beeinträchtigt werden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag werde sich die Wolke «nach Süden bewegen und sollte nicht mehr sichtbar sein», meint Mathias.

In Spanien wird das Wetterphänomen mit starken warmen Winden und Sandstaub aus der Sahara-Wüste als «Calima» bezeichnet. Es tritt vor allem auf der Inselgruppe der Kanaren, die im Nordwesten Afrikas liegt, recht häufig auf. Stürme in der Saharawüste erzeugen Windböen an der Erdoberfläche, die Sand- und Staubpartikel aufwirbeln, wie die spanische Wetterbehörde (Aemet) in einem auf Twitter veröffentlichten Video erklärt: Die kleineren Partikel blieben aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen der warmen Luft in der Höhe und dem sich abkühlenden Boden in der Luft, während die schwereren Partikel wieder zurückfielen.