Luxemburg: Sanitäter verliert Kontrolle über Rettungswagen und verursacht schweren Unfall

Am Sonntag gegen 17 Uhr hat der Fahrer eines Krankenwagens nach Angaben der Polizei in einer Kurve bei Mersch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auf der Gegenfahrbahn habe er ein entgegenkommendes Auto erfasst, das in Richtung Angelsberg unterwegs war. Der Wagen wurde dabei in einen Graben geschleudert, berichtet die Police Grand-Ducale.