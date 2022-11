Tragödie in Kanada : Sanitäterin hilft ihrer sterbenden Tochter und bemerkt es nicht

«Niemand möchte so etwas durchleben», sagte Jayme Erickson unter Tränen bei einer Pressekonferenz in Airdrie in der kanadischen Provinz Alberta. Ihr schlimmster Albtraum sei wahr geworden. «Ich möchte nur, dass mein Baby-Girl nicht vergessen wird.»