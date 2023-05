Finnland: Sanna Marins Lovestory hielt 19 Jahre – und ging durch dick und dünn

In einer Insta-Story gab Finnlands Premier Sanna Marin am 10. Mai 2023 bekannt, dass ihr Mann und sie getrennte Wege gehen.

Anfang des Monats verbrachten sie einen romantischen Abend in einem asiatischen Restaurant in Helsinki, gingen danach noch in einen Nachtclub – nur wenige Tage später gaben Finnlands Premierministerin Sanna Marin und ihr Ehemann Markus Räikkonen bekannt, dass sie nach 19 Jahren Beziehung getrennte Wege gehen.