Luxemburg: Santé meldet sechs neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

In der Woche vom 20. bis 26. März wurden sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilt – dreimal so viele wie noch in der Vorwoche. Dennoch scheint sich das Infektionsgeschehen wieder zu verlangsamen. Die Zahl der Coronapostiven ging im Vorwochenvergleich von 1.767 auf 1.549 Fälle – davon 58,2 Prozent Reinfektionen – zurück. Das entspricht einem Rückgang von 12,3 Prozent.