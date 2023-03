Luxemburg: Santé meldet weiteren Anstieg der Corona- und Grippefälle

Die Zahl der Atemwegsinfektionen in Luxemburg ist wieder angestiegen , sowohl bei den Grippe- als auch bei den Covidinfektionen. In der Woche vom 6. bis 12. März stieg die Zahl der Grippefälle in Luxemburg im Vergleich zur Vorwoche um 20,2 Prozent von 322 auf 387 laborbestätigte Fälle.

Im Vorwochenvergleich stieg die Zahl der Covid-Fälle um 11,1 Prozent. Die Anzahl der Neuinfektionen lag in der vergangenen Woche bei 1784 gegenüber 1606 in der Vorwoche. Das Gesundheitsministerium meldete am Donnerstag außerdem einen weiteren Todesfall einer an Covid erkrankten Person im Alter von 80 Jahren.