Cyanobakterien : Santé warnt vor Bakterienbelastung in der Mosel

Das Gesundheitsministerium warnt in einer Pressemitteilung vor Cyanobakterien in der Mosel. Das Bakterium, auch bekannt als Blaualge, komme aktuell an unterschiedlichen Stellen der Mosel vor, «insbesondere an Stellen mit verlangsamter Strömung», so das Ministerium.