Bento-Nachfolger : Santos wird neuer Nationaltrainer Portugals

Portugals Fußball-Nationalmannschaft hat einen neuen Coach. Nachfolger des zurückgetretenen Paulo Bento wird Fernando Santos.

Der frühere griechische Nationaltrainer Fernando Santos wird neuer Coach von Portugals Fußball-Nationalmannschaft. Der 59-jährige Portugiese soll offiziell am Mittwoch vorgestellt werden, teilte der Nationalverband (FPF) am Dienstag in Lissabon mit.

Der frühere Profi hatte mehr als 20 Jahre lang viele Vereinsteams in seinem Heimatland und in Griechenland trainiert, ehe er 2010 die griechische Nationalmannschaft übernahm. Die Hellenen führte er als Nachfolger von Otto Rehhagel zur Endrunde der EURO 2012 in Polen und der Ukraine sowie zur WM in Brasilien.