«Banale Schei*e» : Sarah Connor wütet auf Instagram gegen Influencer

Was momentan in den sozialen Netzwerken für Videos gepostet werden, macht Sarah Connor wütend. Auf Instagram lässt sie ihrem Ärger freien Lauf.

Es sei schwierig, die richtigen Worte zu finden. Deswegen melde sie sich auch so selten. «Die Bilder der Toten, der Flüchtenden, die Gedanken, die Ängste, die geweckt werden, dass es einem den Schlaf raubt. All das ist so betäubend», schreibt sie zu einem Foto, das sie am Wasser zeigt. Influencer, die momentan «sorglose Bikinifotos oder Werbeposts» teilen, finde sie «befremdlich».