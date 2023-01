Tischtennis : Sarah De Nutte scheidet aus der Champions League aus

Der erfolgversprechende Weg des französischen Tischtennis-Clubs aus Saint-Quentin (TTSQ) hat am heutigen Donnerstag im Viertelfinale der Tischtennis-Champions-League ein Ende gefunden. Nachdem das Team von Sarah De Nutte das Hinspiel am Mittwoch mit 3:2 gewonnen hatte, musste es sich am Donnerstag mit 1:3 gegen die Spanier aus Cartagena geschlagen geben. Die Luxemburgerin – die in der Weltrangliste auf Platz 79 steht – war die einzige TTSQ-Spielerin, die für ihren Verein einen Sieg einheimsen konnte, indem sie die Ungarin Dora Madarasz (76. Platz) mit 11-8, 11-7, 11-9 besiegte.