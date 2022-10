Seltene Diagnose: Sarah Harrison leidet an einem «Leaky Gut» 

Erste Tests ergaben, dass die Influencerin an einer Glutenunverträglichkeit leidet. Das teilte sie in ihrer Instagramstory mit ihren drei Millionen Followerinnen und Followern.

Schon seit längerem teilt Sarah Harrison auf Instagram ihre gesundheitlichen Probleme mit ihren drei Millionen Followerinnen und Followern. Die Influencerin reiste für einige Tests aus ihrer neuen Heimat Dubai zurück nach Deutschland. Dort kam raus, dass sie eine Glutenunverträglichkeit hat. Bei einer Stuhlprobe wurde eine zusätzliche Krankheit diagnostiziert: «Ich habe vor ein paar Tagen noch eine weitere Diagnose bekommen. Ich habe erst mal weinen müssen, ich bin gerade so sentimental und mich nervt das einfach alles», so Harrison in einer Instastory.