Weint auf Insta : Sarah Knappik hat Angst um Freundin in Ukraine

Eine Freundin von Reality-Star Sarah Knappik befindet sich gerade in der Ukraine. Die Ex-Dschungelcamperin macht sich große Sorgen.

Sarah Knappik bricht auf Insta in Tränen aus.

Ex-Dschungelcamperin Sarah Knappik reagierte nun via Instagram-Story darauf. Sie erzählt, dass eine gute Freundin von ihr sich gerade in der Ukraine befindet. «Bei meiner Freundin ist gerade eine Bombe eingeschlagen», offenbart sie unter Tränen. Sie betont: «Sie ist in Odessa. Das ist alles ernst, Leute.»