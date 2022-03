«Das Supertalent» : Sarah Lombardi sitzt neu neben Bohlen in der Jury

Neue Jurorin, neues Glück: Sarah Lombardi ersetzt Sylvie Meis in der «Supertalent»-Jury.

Dieter Bohlen tauscht Sylvie Meis in der «Supertalent»-Jury aus. Die neue Jurorin kennt sich mit Casting-Shows aus: Es ist Sarah Lombardi, die Ex-Frau von Pietro Lombardi, der in Bohlens Show «DSDS» in der Jury sitzt.