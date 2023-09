Sardinien: Zehnjähriger Junge stirbt bei Wohnmobil-Explosion

1 / 5 Beim Brand eines Wohnmobils kam am Donnerstag ein Zehnjähriger ums Leben. Die Rauchwolke der Explosion war noch aus großer Distanz erkennbar. Screenshot/ Corriere della Sera Mehrere Helikopter waren im Einsatz,… Screenshot/ unionesarda.it … um das Feuer zu löschen. Screenshot/l’unione sarda

Ein schrecklicher Vorfall ereignete sich an einem Strand in der Nähe von Olbia und Golfo Aranci auf der italienischen Insel Sardinien. Ein zehnjähriger Junge, Samuel, befand sich in einem Wohnmobil, das aus noch ungeklärten Gründen Feuer fing und dann explodierte. Der «Corriere della Sera» berichtete von dem Unglück. Das Kind kam dabei ums Leben. Sein Vater, der versuchte zu helfen, wurde verletzt und befindet sich mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus. Die Mutter des Jungen wurde leicht verletzt, steht aber unter Schock. Sie brach mehrfach zusammen, schrie immer wieder nach dem Kind.

Die Explosion ereignete sich kurz vor 14 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe einer Landstrasse und eines Campingplatzes, wo mehrere Wohnmobile geparkt waren. Die Menschen am Strand hörten einen lauten Knall und sahen dann eine Feuerwand aus dem besagten Wohnmobil auf ein benachbartes Wohnmobil überspringen. Samuel, dessen Eltern in Rimini wohnen, hatte sich zuvor hingelegt. Die Rettungsarbeiten wurden durch eine dicke Rauchwolke behindert und das Feuer breitete sich schnell auf die umliegende Vegetation aus.

Im zweiten Wohnmobil befand sich niemand

Zwei Helikopter und eine Feuerwehreinheit wurden zur Hilfe gerufen, ein weiterer Helikopter brachte die Eltern nach Sassari, ebenfalls auf Sardinien. Das Feuer konnte nach mehr als einer Stunde gelöscht werden. Die Carabinieri versuchen nun, die ersten Zeugen zu befragen, die auf den Campingplatz zurückkehren konnten, aber bisher gibt es keine genauen Informationen über die Ursache der Explosion. Es scheint, dass sich niemand im zweiten Wohnmobil befand, das ebenfalls Feuer fing. Die Besitzer waren offenbar nach dem Mittagessen zum Strand gegangen.