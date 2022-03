New York : «SATC»-Star will Gouverneurin werden

Die Schauspielerin Cynthia Nixon hat auf Twitter ihre Kandidatur als Gouverneurin von New York bekanntgegeben.

Die aus der Erfolgsserie «Sex and the City» bekannte US-Schauspielerin Cynthia Nixon will Gouverneurin von New York werden. Mit einem zweiminütigen Video, welches sie im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichte, gab die 51-Jährige am Montag ihre Kandidatur bekannt. In dem Video ist sie mit ihrer Frau und ihren Kindern in Alltagssituationen sowie bei politischen Veranstaltungen zu sehen. Die Gouverneurswahlen für den Bundesstaat New York finden am 6. November statt.