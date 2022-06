Klimawandel : Satellit entdeckt gewaltige Freisetzung von Methan aus russischer Mine

Etwa 90 Tonnen des Treibhausgases gerieten nach Angaben eines kanadischen Unternehmen in die Atmosphäre. Möglicherweise sollte so ein Unglück vermieden werden.

Eine russische Kohlemine hat nach Auswertung von Satellitenbildern eine gewaltige Menge Methangas freigesetzt. Das Unternehmen GHGSat mit Sitz in Montreal teilte mit, sein Satellit «Hugo» habe am 14. Januar 13 Methanwolken aufgenommen, die aus der Raspadskaja-Mine in Sibirien aufgestiegen seien. Dabei seien innerhalb einer Stunde etwa 90 Tonnen Methan in die Atmosphäre gelangt. Das entspreche einer der größten künstlichen Freisetzungen des Gases, die jemals beobachtet worden seien.