Russische Militärübungen : Satellitenbilder an Grenze zur Ukraine machen Sorgen

Für den Westen ist ein russischer Einmarsch in die Ukraine «jederzeit» möglich. Statt die Situation zu beruhigen, halten Russland und Belarus ein gemeinsames Militärmanöver ab.

Auf diesem Foto sind gepanzerte Fahrzeuge auf dem Flugplatz Zyabrovka in der Nähe von Gomel in Belarus zu sehen.

Die aktuellen russischen Militärübungen sorgen im Westen für massive Befürchtungen. Satellitenfotos vom Freitag zeigen mehrere militärische Bewegungen, wie etwa ein großangelegtes Marine-Manöver nahe der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Von Sewastopol und Noworossijsk aus seien «mehr als 30 Schiffe der Schwarzmeerflotte» ins Meer gestochen, gab das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag zu. Zweck der Übung sei es, «die Meeresküste der Halbinsel Krim, die Stützpunkte der Streitkräfte der Schwarzmeerflotte» sowie Einrichtungen des «Wirtschaftssektors» vor «möglichen militärischen Bedrohungen zu schützen».

Weitere Satellitenbilder wurden über Belarus an der Grenze zur Ukraine aufgenommen. Dorthin verlegte Russland Soldaten und Militärtechnik – darunter Luftabwehrsysteme vom Typ S-400. In der Region Rostow nehmen laut dem Kreml derzeit 400 Soldaten an einer «taktischen Übung» teil. Bei den Manövern kämen auch rund 70 Militärfahrzeuge, darunter Panzer, sowie Drohnen zum Einsatz. Ziel sei das Training für den «Kampfeinsatz». Zudem wurden nach Angaben aus Moskau Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-25SM über 7000 Kilometer aus dem Osten Russlands am Pazifik in das Gebiet von Brest nahe der polnischen Grenze gebracht.