Ausnahmezustand : Satellitenbilder zeigen Zerstörung in Florida nach Hurrikan Ian

Hurrikan Ian hat Floridas Westküste besonders hart getroffen. In den Küstenstädten Naples, Cape Coral und Fort Myers herrscht noch immer Ausnahmezustand.

Siedlung in Fort Myers Beach im August 2022.

via REUTERS

So sieht der Fahrdamm nach dem Hurrikan aus.

via REUTERS

Wenige Tage, nachdem Hurrikan Ian über den Südwesten Floridas hinweggefegt ist, herrscht auf den Straßen der US-Küstenstädte Naples, Cape Coral und Fort Myers vor allem eines: Chaos. Weil der Strom noch immer weg ist, funktionieren die Ampeln nicht. An den Kreuzungen, wo oft mehrspurige Schnellstraßen aufeinandertreffen, gilt: Der Stärkere fährt zuerst. Mit Schutt beladene Pick-ups drängeln sich durch den dichten Verkehr. Am Straßenrand türmen sich Trümmerteile, umgestürzte Bäume, Strommasten. Handy- und Internetempfang gibt es kaum. Satellitenbilder zeigen das Ausmaß der Zerstörung an der Westküste (siehe Bildstrecke).