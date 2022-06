Royaler Finanzreport: Saubere Wäsche der Royals kostet die Briten jährlich rund 800.000 Euro

Am Mittwoch, 29. Juni, wurde der jährliche Finanzbericht der Royals veröffentlicht.

Die britische Königsfamilie legt ihre Bücher offen: Jeden Sommer gibt der Buckingham-Palast seinen Finanzreport – Sovereign Grant Report – preis, der auflistet, welcher Royal wie viel ausgegeben hat und wie teuer ein königliches Leben tatsächlich ist. Wie der am Mittwoch veröffentlichte Bericht zeigt, kosteten die Royals den britischen Steuerzahlenden im Geschäftsjahr 2020/2021 umgerechnet rund 119 Millionen Euro – pro Einwohnerin und Einwohner beträgt das umgerechnet 1,50 Euro, ohne die Sicherheitskosten miteinzuberechnen. Der Beitrag wird mit dem Sovereign Grant, dem Topf aus Steuergeldern, der von der Regierung bereitgestellt wird, um die Kosten für die offiziellen Aufgaben und Residenzen der Königin zu decken, gezahlt.

Doch nicht nur die Umbauarbeiten, auch die Personal- und Erhaltungskosten sowie die royalen Reisen haben im vergangenen Geschäftsjahr Unsummen verschlungen. 2300 Engagements im Auftrag der Krone hat die Familie in Großbritannien und Übersee absolviert – und die gingen ins Geld:

Queen Elizabeth

Das jährliche Einkommen der Monarchin aus dem Sovereign Grant beträgt zwölf Millionen Euro. Die 96-Jährige nahm im vergangenen Geschäftsjahr trotz gesundheitlicher Probleme diverse Reisen auf sich – allerdings nur mit dem Royal Train. Ihre Zugreise zum G7-Treffen kostete 37.000 Euro. Etwas tiefer in den Steuer-Topf greifen musste man für ihren offiziellen Besuch in Edinburgh, der 54.000 Euro verschlang. Einen einzigen Charterflug unternahm sie, um das schottische Parlament zu eröffnen. Dieser kostete 21.000 Euro.

Prinz Charles und Herzogin Camilla

Aus dem Herzogtum Cornwall verdiente Prinz Charles (73) im letzten Jahr satte 27 Millionen Euro. Fünf Millionen Euro gingen vom Herzogtum Cornwall an den Herzog und die Herzogin von Cambridge. Mit 160.000 Euro war der offizielle Barbados-Trip die teuerste Reise von Charles und Herzogin Camilla (74), gefolgt von ihrer Tour in Jordanien und Ägypten mit 144.000 Euro. Am günstigsten war ein Charterflug des Prinzen von Wales und seiner Frau von Schottland nach London für 19.000 Euro. Die Herzogin von Cornwall war aber auch abseits öffentlicher Termine fleißig: 2401 handgeschriebene Briefe hat sie im vergangenen Jahr verschickt.