Saudi-Arabien: Nur der König kann eine Haft für Ilaria (23) noch abwenden

Der Fall ereignete sich in der saudischen Stadt Jeddah, wo Ilaria für eine litauische Fluggesellschaft arbeitete. Eine Möglichkeit, ihre Haftstrafe in Italien abzusitzen, besteht wegen fehlender Verträge nicht.

Der juristischen Berufung wurde nicht stattgegeben: Für die junge Italienerin Ilaria de Rosa (23) ist ein Albtraum zur Wahrheit geworden. Die Frau, die bereits Anfang Mai in Saudi-Arabien verhaftet wurde und seither in Haft sitzt, muss eine insgesamt sechsmonatige Gefängnisstrafe absitzen und soll erst im November entlassen werden, wie der «Corriere della Sera» berichtet. Doch es besteht noch eine letzte Hoffnung: Ihre Anwälte reichten ein Gnadengesuch direkt an den saudischen König Salman ibn Abd al-Aziz ein. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es so, dass Ilaria nur dann vor November nach Italien zurückkehren kann, wenn der König das Gesuch akzeptiert.

Das ist passiert

Ilaria de Rosa (23) lebte seit drei Monaten in Jeddah, sie arbeitet für eine litauische Fluggesellschaft als Stewardess. Am Abend des 4. Mai ging sie auf eine private Party von tunesischen Freunden, als plötzlich bewaffnete Männer in zivil die Zusammenkunft «stürmten». Ilaria dachte zuerst, dass es sich um einen Raubüberfall handelte. Erst später realisierte sie, dass es sich um eine polizeiliche Kontrolle handelte. Sie wurde von den Polizisten als einzige Frau der «Untersuchung» durchzogen. Dann folgte die Verhaftung – wegen eines Joints in ihrem BH. Ilaria landete in einem Gefängnis circa 40 Kilometer von Jeddah entfernt. Erst fünf Tage später folgte das Verhör. Der Vorwurf: unerlaubter Drogenbesitz.