Mega-Projekt : Saudi-Arabien plant riesiges Solarkraftwerk

Es kostet fünf Milliarden Dollar und soll so viel Strom liefern wie 20 Atomkraftwerke: ein neues Solarkraftwerk im Königreich Saudi-Arabien.

Der japanische Technologiekonzern Softbank will zusammen mit Saudi-Arabien ein gigantisches Solar-Projekt in der Wüste des Königreichs aufbauen. Für insgesamt 200 Milliarden Dollar soll bis 2030 ein Solarpark entstehen mit einer Kapazität von 200 Gigawatt (GW), wie Softbank-Chef Masayoshi Son in New York sagte.