Riad : Saudi-Arabien untersucht mutmaßlichen Missbrauch in Waisenhaus

In dem konservativen Königreich sollen die Menschenrechte, besonders die Frauenrechte noch immer sehr eingeschränkt sein. In einem Waisenhaus mussten sich Frauen und Mädchen mit einem Hungerstreik gegen die Zustände ihrer Unterbringung wehren.

Behörden in Saudi-Arabien untersuchen einen mutmaßlichen Missbrauch von Frauen und Mädchen in einem Waisenhaus. Am Mittwoch tauchte ein Video auf, das zeigen soll, wie Sicherheitskräfte mehrere Frauen und Mädchen durch einen Innenhof verfolgen und brutal mit Stocken und Gürteln schlagen. Die Menschenrechtsorganisation ALQST sprach von «schmerzlichen Aufnahmen» aus der Stadt Chamis Muschait im Südwesten. Die Frauen sollen mit einem Hungerstreik gegen die Zustände ihrer Unterbringung protestiert haben. Die Behörden in der Provinz Asir erklärten, der «Vorfall» würde untersucht.