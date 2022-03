Jemen : Saudi-Arabien verkündet Waffenruhe während des Ramadan

Mit einer Waffenruhe im Jemen während des Fastenmonats soll ein «positives Umfeld für einen Friedensschluss» geschaffen werden, heißt es aus Riad.

Die im Jemen aktive Militärkoalition unter saudi-arabischer Führung hat für den islamischen Fastenmonat Ramadan eine Waffenruhe angekündigt. «Die Koalition kündigt hiermit die Einstellung der militärischen Operationen im Jemen an für ab Mittwochmorgen um 6 Uhr an», erklärte die Koalition am Dienstag nach Angaben der saudi-arabischen Presseagentur.

Zuerst dreitägige Waffenruhe

Die Huthi-Rebellen wollten allerdings nicht an dem Treffen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad – in ihren Augen Feindgebiet – am Mittwoch teilnehmen. Dort versammeln sich Vertreter der international anerkannten jemenitischen Regierung, der USA und der UNO.