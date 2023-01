Al-Hilal: Saudis locken Lionel Messi mit 325 Millionen pro Saison

Saudis träumen vom größten Fußball-Stadtderby der Welt

Messi amtet bereits als Tourismus-Botschafter von Saudi-Arabien. Noch habe der Argentinier aber kein schriftliches Angebot erhalten. Nach dem Transfer von Ronaldo kursierten aber bereits Fotos auf Social Media, wie Al-Hilal Messi-Trikots im Fanshop verkaufte. Und laut «The New Arab» soll bereits Messis Vater und Berater Jorge (65) in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad eingetroffen sein, um über einen möglichen Transfer zu sprechen.

PSG will derweil unbedingt mit Messi, der in dieser Woche nach seinem WM-Sonderurlaub ein Tor beim 2:0-Erfolg gegen Angers schoss, verlängern. Paris-Trainer Christophe Galtier (56) sagte: «Ich weiß, dass es Gespräche gibt und dass sich die Geschäftsführung mit Leo ausgetauscht hat.» Aber er wisse nicht, wie der Stand der Dinge sei. Galtier: «Leo scheint mir in Paris glücklich zu sein, aber es wird an ihm liegen.»