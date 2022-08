Saudi Arabien : Saudische Frau bekommt wegen Nutzung sozialer Medien 45 Jahre Haft

Ein saudi-arabisches Gericht hat eine Frau wegen der Nutzung sozialer Medien zu 45 Jahren Haft verurteilt. Der Frau wurde vorgeworfen, den «Zusammenhalt der Gesellschaft» gestört zu haben, wie aus einem Dokument zur Anklage hervorgeht, das die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch einsah. Zunächst war unklar, was sie im Internet veröffentlicht haben soll. Laut der Menschenrechtsgruppe Democracy for the Arab World Now mit Sitz in Washington wurde die Verurteilte am 4. Juli vergangenen Jahres in Gewahrsam genommen.