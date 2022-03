«Behandelt uns wie Erwachsene» : Saudische Frauen wehren sich gegen Unterdrückung

Ohne ihren Ehemann dürfen saudische Frauen kaum etwas entscheiden. Über eine Online-Petion und im Netz wollen Tausende jetzt den König wachrütteln.

In Saudi-Arabien werden Frauen massiv benachteiligt: Sie benötigen das Einverständnis ihres Ehemannes oder Vaters, um ins Ausland zu reisen, um zu arbeiten und um zu studieren. Witwen müssen gar ihren Sohn oder Bruder um Erlaubnis fragen. Außerhalb des Hauses dürfen Frauen keinen persönlichen Kontakt zu nicht verwandten Männern haben. Autofahren ist ihnen ohnehin verboten, und selbst beim Mieten einer Wohnung, bei der Beantragung eines Passes oder als Patientin im Krankenhaus benötigen sie oft die Erlaubnis eines Mannes.

Dagegen regt sich jetzt Widerstand: Mehr als 14.000 Frauen und auch Männer haben laut BBC eine Petition unterschrieben, in der sie fordern, dass das System der männlichen Vormundschaft abgeschafft wird. Am Sonntag fluteten saudische Frauenrechtsaktivisten die sozialen Medien mit Anleitungen, mit welchen Forderungen sich Frauen schriftlich an König Salman wenden sollten. Über 2500 Telegramme sollen daraufhin im königlichen Büro eingegangen sein.