Ab 1. Juli: Saunieren darf man in der Saarlandtherme bald nur noch volljährig

In der Saarlandtherme heißt es bald: «Bitte den Ausweis vorzeigen»!

Sauna- und Badelandschaft werden schon lange nicht mehr nur von Erwachsenen genutzt. Immer häufiger entdeckt man auch junges Publikum in Thermen und Co. Im benachbarten deutschen Bundesland Saarland sind Schwitzbäder hoch im Kurs. Eine der beliebtesten Anlaufstellen ist die Saarlandtherme, die dank ihrer Nähe zu Frankreich auch von französischen Saunisten gerne genutzt wird.

Doch wer geplant hat, einen Schwitz- und Spaßtag in der Kleinblittersdorfer Therme einzulegen, muss sich spurten: Am gestrigen Donnerstag hat das Thermalbad auf den Sozialen Netzwerken angekündigt, dass unter 18-Jährige ab dem 1. Juli keinen Eintritt mehr erhalten. Lediglich an Familientagen wird es Kindern und minderjährigen Jugendlichen dann noch gestattet sein, die Schwitzstube zu besuchen.