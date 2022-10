Spektakuläres Foto: «Say Cheese!» – Nasa gelingt Aufnahme von einer lachenden Sonne

Dass das Phänomen auftritt, ist laut Forschern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) der unterschiedlichen Arbeitsweise des menschlichen Gehirns geschuldet: Während ein Areal in der linken Hirnhälfte beurteilt, wie ähnlich ein Bild einem Gesicht ist, entscheidet die rechte, ob es sich bei dem Gesehenen tatsächlich um ein Gesicht handelt. Geraten die beiden Hirnhälften in Konflikt, erkennt man plötzlich Dinge an Orten, an denen eigentlich keine sein sollten.